Verkehrsunfallfluchten in Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (31.03.), gegen 09:30 Uhr, parkte ein 74-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Opel Astra, auf dem Edeka-Markt Parkplatz im Douglasienweg, aus und wollte vorwärts weiterfahren, als er einen Anstoss im rückwärtigen Bereich bemerkte. Daraufhin sahen der Geschädigte und ein 67-jähriger Zeuge aus Bad Hersfeld, wie eine 79-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen VW Golf den Unfallort verließ ohne sich um ihre Pflichten als Unfallverursacherin zu kümmern. Der Geschädigte und der Zeuge konnten sich das amtliche Kennzeichen merken, sowie die Fahrerin beschreiben. Daraufhin wurde die Unfallverursacherin an der Halteranschrift aufgesucht und angetroffen. Am VW Golf konnten korrespondierende Beschädigung des Unfalls festgestellt werden. Der Schaden des Unfalls beträgt 1.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld -

In der Zeit von Samstag (27.03.), 15:00 Uhr bis Dienstag (30.03.), 12:30 Uhr, kollidierte aus unbekannten Gründen ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit dem Garagentor im Sonnenblick 14 in Asbach. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

