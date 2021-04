Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Im Zeitraum von Montag (22.03.) bis Mittwoch (24.03.) sowie an dem darauffolgenden Montag (29.03.) bis Dienstag (30.03.), beschädigten unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Amazon-Straße die Fahrzeugreifen von zwei Fahrzeugen der Marken Audi und BMW mittels spitzer Gegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 210 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell