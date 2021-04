Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach versuchtem räuberischen Diebstahl aus Tankstelle

Hünfeld - Nach vorangegangenem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle in Hünfeld, gelang es Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeistation Hünfeld am Mittwochabend (31.03.) zwei tatverdächtige Männer festzunehmen.

Gegen 23 Uhr versuchten ein 38- und ein 27-Jähriger aus dem Raum Hünfeld alkoholische Getränke aus einer Tankstelle in Hünfeld zu entwenden. Ein aufmerksamer Tankstellenmitarbeiter bemerkte den Diebstahl frühzeitig und hielt einen der Täter unter körperlicher Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei Hünfeld vor Ort fest. Der zweite Tatverdächtige flüchtete zunächst fußläufig vom Tatort. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme des zweiten Tatverdächtigen durch die Polizeistation Hünfeld.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

