Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Falsche Enkelin betrügt Senior um fünfstellige Geldsumme

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (24. Februar 2021) hat ein 77-Jähriger einen Anruf von einer Frau bekommen, die sich als seine Enkelin ausgab und behauptete, gerade bei einem Notar zu sitzen und kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Wohnung zu benötigen. Sie stellte dem Senior in Aussicht, die Summe sofort auf sein Konto zu überweisen, wenn er ihr das Geld in Bar zur Verfügung stellen könne. Da sie im Notarbüro derzeit mit dem Vertragsabschluss beschäftigt sei, würde eine Botin vorbeikommen und das Geld abholen.

Kurz darauf erhielt der 77-Jährige den Anruf eines falschen Bankmitarbeiters, der behauptete, dass die entsprechende Geldsumme auf sein Konto überwiesen worden sei. Danach übergab der Senior Bargeld in fünfstelliger Höhe in der Nähe seiner Wohnung einer Unbekannten. Sie war 25 bis 30 Jahre alt, hatte blonde Haare und einen Zopf, trug einen schwarzen Mund-Nasenschutz und sprach Deutsch mit möglicherweise polnischem Akzent.

Hinweise bitte an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (77)

