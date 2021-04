Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW Fahrer flüchtet vor der Polizei, ein Polizeibeamter verletzt

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend wird ein alkoholisierter Autofahrer bei der Polizei in Kaiserslautern gemeldet. Bei den durchgeführten Fahndungsmaßnahmen kann das Auto in Sippersfeld festgestellt werden. Als sich Polizeibeamte der Polizei Rockenhausen dem Fahrzeug nähern, um eine Kontrolle durchzuführen, fuhr der Fahrer auf einen der Beamten zu und touchierte ihn mit dem Außenspiegel des Fahrzeuges. Der Beamte wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann zunächst weiter mit dem Fahrzeug, stellte dies dann ab, um weiter fußläufig zu flüchten. Trotz intensiver Suche konnte er nicht ergriffen werden. Das abgestellte Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Am Samstagmittag erschien der Mann bei der Polizei in Rockenhausen, um eine Aussage zu machen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 35 jährigen Mann wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell