Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verlorene Ladung auf der Autobahn

A63/Sembach (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A63 in Höhe der Anschlussstelle Sembach zu einem Verkehrsunfall aufgrund mangelnder Ladungssicherung. Ein 69-jähriger Mann transportierte mit seinem PKW und Anhänger mehrere Pakete mit Styrodur-Platten. Da er diese nur dürftig oder teilweise gar abgesichert hatte, flogen die Pakete auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender PKW konnte der Ladung nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. An dem PKW entstand ein geringer Sachschaden. Nachdem der Unfallverursacher die Ladung ordnungsgemäß nachsicherte, konnte er die Weiterfahrt fortsetzen. Gegen ihn wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell