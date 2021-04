Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer

Kusel (ots)

Im Tatzeitraum vom, Samstag den 10.04.2021 13:00 Uhr auf den Montag, den 12.04.2021 07:00 Uhr kam es in der Glanstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer, welcher sich hinter der Aral-Tankstelle befindet. Bislang unbekannte/r Täter hebelten hierbei das Schloss des Baucontainers auf und entwendeten mehrere Baumaschinen. Die Polizei Kusel bittet um Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen, unter 06381-9190 oder per E-Mail unter pikusel@poilzei.rlp.de |pikus

