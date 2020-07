Polizei Bonn

POL-BN: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Muffendorf zog sich am Donnerstagvormittag (02.07.2020) ein 20-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Nach ersten Zeugenangaben soll er beim Linksabbiegen von der Klosterbergstraße in die Bürvigstraße mit dem Auto eines entgegenkommenden 79-Jährigen zusammengestoßen sein. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an. Diese werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

