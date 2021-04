Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Kusel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 10.04.2021 bis Sonntag, 11.04.2021 schlugen unbekannte Täter in Kusel in der Fritz-Wunderlich-Straße 5 eine Schaufensterscheibe eines ehemaligen Möbelhauses ein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-bzw. per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

