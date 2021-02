Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Taschendiebstähle

Zeugen gesucht

Kreisgebiet Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (18. Februar) wurden mehrere Frauen im Kreis Heinsberg Opfer von Taschendiebstählen. Gegen 11 Uhr besuchte eine 61-jährige Frau einen Supermarkt auf der Herzog-Wilhelm-Straße in Geilenkirchen. Dort entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse der Frau aus deren Handtasche. In Erkelenz stellte eine 69-jährige Gangelterin nach ihrem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Adam-Opel-Straße fest, dass zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr aus ihrer Manteltasche ihr Portmonee gestohlen wurde. In einem ALDI-Markt auf der Weilerstraße in Wassenberg kam es ebenfalls zu einem Taschendiebstahl. In diesem Fall wurde einer 76-jährigen Frau gegen 15.40 Uhr von zwei unbekannten, vermutlich männlichen Tätern, die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Auf Videoaufnahmen des Geschäftes ist zu erkennen, wie einer der beiden Täter mit seiner Hand von hinten in die Jackentasche der Frau greift und die Geldbörse entwendet. Die Hand verdeckte der Dieb hierbei mit einem Prospekt. Zuvor war das Opfer bereits im Kassenbereich beim Zahlvorgang von den Tatverdächtigen beobachtet worden. Die Täter waren beide augenscheinlich männlich, bekleidet mit weißem Mund-Nasenschutz, blauen Jeans, schwarzen Oberteilen, schwarzen Schuhen und schwarzen Mützen. Ein Täter wird als kräftig, der andere als schlank beschrieben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit einer der genannten Taten in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang noch einmal:

- bringen Sie grundsätzlich jeden Diebstahl zur Anzeige - tragen Sie in der Öffentlichkeit Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper oder eingeklemmt unter dem Arm - tragen Sie Wertsachen eng am Körper

