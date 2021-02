Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: LKW-Fahrer beschädigt Laterne und flüchtet

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Am Donnerstag (18. Februar), gegen 11.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW-Fahrer in Wassenberg im Bereich der Roermonder Straße/ An der Haag eine Straßenlaterne beim Abbiegevorgang stark beschädigte. Der unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich nach dem Geschehen vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er wurde von Zeugen als kräftig beschrieben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

