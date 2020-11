Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201111-2-pdnms Zeugen nach Unfall in Altenholz gesucht

Altenholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde )Altenholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 10.11.2020 wurde um 13.40 Uhr eine 75jährige Frau aus Altenholz nach einem Unfall im Alten Kieler Weg in Altenholz verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem E-Bike die Fahrbahn in Richtung Klausdorfer Straße, als ein weißer Kastenwagen beim Überholen sehr dicht an ihr vorbei fuhr. Beim Ausweichversuch stürzte sie und brach sich den Arm. Der Fahrer des weißen Kastenwagens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Passanten versorgten die Frau bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Polizei in Altenholz sucht jetzt den Fahrer des weißen Kastenwagens oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Altenholz unter der Rufnummer 0431 22 000 100

