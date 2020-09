Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200911.4 Horst: Trunkenheitsfahrt in Horst

Horst (ots)

Am Donnerstagabend hat die Horster Polizei einen Pkw-Fahrer, der volltrunken am Straßenverkehr erwischt.

Um 19:30 Uhr erhielt eine Streife den Hinweis, über ein verdächtiges Fahrzeug in der Straße Horstmoor. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich das Auto bereits entfernt. Im Rahmen der Nahbereichssuche konnte der Pkw von den Polizisten ausfindig gemacht werden. Auf dem Parkplatz des Warenmarktes am Horster Viereck kontrollierten die Beamten das Fahrzeug samt Fahrer. Im Zuge der Überprüfung vernahm die Streife bei dem 71-jährigen Horster Atemalkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Aufgrund dessen ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten sie.

Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Jochen Zimmermann

