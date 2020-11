POL-NMS: 201107-1-pdnms Schiffskollision auf dem NOK

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg/Heute Mittag kam es gegen 12.00 Uhr auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu einer Kollision von zwei Frachtschiffen. Der Zusammenstoß ereignete sich in Höhe der Einmündung zum Obereiderhafen. Das Frachtschiff Rix Star befuhr den NOK aus Richtung Kiel in Richtung Brunsbüttel, während das Frachtschiff Rix Partner in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Das Richtung Brunsbüttel fahrende Schiff geriet aufgrund eines techni-schen Problems in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem Schwesterschiff. Dies wurde sowohl an den Aufbauten Überwasser als auch an der Bordwand Unterwasser beschädigt und geriet dadurch in einen leichte Schieflage. Zwei Schlepper, die sich in der Nähe befanden, stabilisierten das Schiff, bis es schließlich am Kai festmachen konnte. Anschließend wurde das andere an der Kollision beteiligte Schiff von den Schleppern in den Kreishafen nach Rendsburg verbracht. Das beschädigte Schiff war mit Ammonium Sulfat beladen. Dies ist ein Düngemittel. Die Fahrrinne des Nord-Ostsee-Kanals wurde durch die Kollision nur wenig behindert. Durch die FF Borgstedt, die neben der FF Rendsburg an diesem Einsatz beteiligt war, konnte ein Loch in der Außenwand des Frachtschiffes festgestellt werden. Zurzeit laufen neben den polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auch die Absprachen, wie die Sicherung des leckgeschlagenen Frachtschiffes erfolgen soll. Personen wurden durch die Kollision nicht verletzt. Ebenso traten auch keine Betriebsstoffe aus. Über die Hö-he der entstandenen Schäden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

