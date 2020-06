POL-WHV: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven, hier Ergänzung des Tatortes zu dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven, hier Ergänzung des Tatortes zu dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Einbruch in Mehrfamilienhaus / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 18.06.2020, gegen 14:40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus im der Mozartstraße/Wilhelmshaven, welches aktuell renoviert wird. Ein männlicher Täter verschafft sich über eine rückwärtige Tür Zugang zum Objekt, verschließt dort sämtliche Türen und entwendet die dazugehörigen Schlüssel. Die Person wird durch Arbeiter gestört und flüchtet fußläufig. Beschreibung des Täters: männlich, 190 cm groß, schlanke Statur, ca. 35 Jahre alt, Täter trug bei Tatausführung ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt und seine weißen Sportschuhe, an den Schnürsenkeln hängend, um den Hals. Zeugen, welche Hinweise auf die Person geben können, mögen sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

