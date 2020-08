Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand einer elektrischen Anlage in einem Wohnhaus

Frankfurt am Main - Höchst (ots)

(am) Gegen 13:50 Uhr des 30. August 2020, meldeten die Bewohner eines Wohnhauses in der Kurmainzer Straße Rauch in einem Treppenraum. Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Höchst, konnten das Feuer in einer elektrischen Schalteinheit für die Bäderabluft schnell mit Kohlendioxid löschen. Der Treppenraum wurde anschließend mit einem Lüfter von Brandrauch befreit. Der Notdienst des Energieversorgers wurde zur Unterstützung an die Einsatzstelle nachgefordert. Zum Ende aller Maßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden liegen keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 15:15 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell