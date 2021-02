Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wassenberg (ots)

Am Donnerstag, 18. Februar, ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Erkelenzer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei 3 und 6 Jahre alte Kinder leicht verletzt wurden. Ein 25-jähriger Mann aus Wassenberg bog mit seinem Pkw VW von der Einfahrt eines Supermarktes nach links auf die Erkelenzer Straße ab, um in Richtung Gladbacher Straße weiterzufahren. In seinem Fahrzeug befanden sich außerdem eine 25-jährige Frau sowie die beiden Kinder. Beim Einfahren in den Verkehr kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Ford eines 30-jährigen Mannes aus Wassenberg. Dieser war auf der Erkelenzer Straße aus Richtung Kreisverkehr Gladbacher Straße kommend in Richtung Burgstraße unterwegs. Durch den Aufprall wurden die beiden Kinder leicht verletzt. Vorsorglich wurden sie mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell