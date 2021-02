Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Granterath (ots)

Zwischen Dienstag (16. Februar), 20 Uhr und Mittwoch (17. Februar), 6.20 Uhr, drangen Unbekannte in zwei parkende Fahrzeuge an der Straße In Granterath ein. Aus einem der beiden Pkw stahlen sie eine Werkzeugtasche. Auf den ersten Blick wurde aus dem anderen Fahrzeug nichts entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell