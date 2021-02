Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Werkzeug

Selfkant-Schalbruch (ots)

Zwischen Dienstag (16. Februar), 21 Uhr und Mittwoch (17. Februar), 7.40 Uhr, drangen Unbekannte in ein umschlossenes Grundstück an der Straße Am Nordhang ein und entwendeten aus einer Garage sowie deren Anbau mehrere Werkzeuge.

