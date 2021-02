Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Am Mittwoch (17. Februar), gegen 17.15 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Landstraße 42 / Kreisstraße 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Übach-Palenberg schwer verletzt wurde. Dieser befuhr die Kreisstraße 3 aus Richtung Nierstraß kommend in Fahrtrichtung Frelenberg. Zur gleichen Zeit fuhr eine 45-jährige Geilenkirchenerin mit ihrem PKW über die Landstraße 42 aus Richtung Neu Teveren kommend in Richtung Geilenkirchen. Im Kreisverkehr zur Kreisstraße 3 stieß sie mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Zweiradfahrer zusammen. Der 44-jährige Übach-Palenberger stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste.

