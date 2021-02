Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Aufbrüche von BMW im Stadtgebiet

Erkelenz (ots)

In der Nacht von Montag (15. Februar), 23.30 Uhr auf Dienstag (16. Februar), 8.30 Uhr, kam es in Erkelenz zu mehreren Aufbrüchen von PKW der Marke BMW, 3er Reihe. Im oben genannten Zeitraum brachen unbekannte Täter auf dem Merowingerring zwei solcher BMWs auf. Die Täter schnitten ein Loch ins Blech der Fahrertür um die Tür öffnen zu können. Aus den Fahrzeugen wurde diverse Bordelektronik entwendet. In derselben Nacht wurden sowohl auf dem Frankenring, als auch auf der Roermonder Straße auf gleiche Art und Weise in 3er BMW eingebrochen. Aus dem Pkw auf dem Frankenring wurde ein Navigationsgerät gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell