Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Diebstahl

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Auf der Roermonder Straße stahl ein unbekannter Täter am Montag, 15. Februar, zwischen 21.30 Uhr und 21.40 Uhr, einen nicht zugelassenen grauen Pkw Toyota RAV 4. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Er trug zu diesem Zeitpunkt eine helle Base-Cap sowie einen hellen Pullover. Zeugen die ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell