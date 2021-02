Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Lagerhalle

Wegberg-Berg (ots)

An der Straße In Berg brannte am 17. Februar (Donnerstag), gegen 21.50 Uhr, aus bisher unbekannter Ursache eine Lagerhalle. Hierbei wurden mehrere Anhänger und Arbeitsmaschinen beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

