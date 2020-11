Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Um mehrere Jahre den "TÜV-Termin" überzogen (22.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Den Termin zur Hauptuntersuchung um mehr als neun Jahre überzogen hat eine Autofahrerin, die gestern gegen 10.30 Uhr in der Kirchdorfer Straße in eine Polizeikontrolle geriet. Die Hauptuntersuchung für ihren Alfa Romeo war im Juni 2011 fällig gewesen. Zu den Kosten für die nachträgliche Abnahme zur Hauptuntersuchung kommen auf die Frau jetzt noch ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

