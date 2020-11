Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Autobahnkreuz Hegau, Landkreis Konstanz) Alkoholisierter Autofahrer bei Unfall mit Totalschaden leicht verletzt (21.11.2020)

Bei einem Verkehrsunfall infolge Alkoholbeeinflussung hat sich ein 28 Jahre junger Audi-Fahrer am Samstagabend im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau leichte Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige fuhr gegen 21 Uhr mit einem Audi A3, alkoholisiert mit über einem Promille, zunächst auf der mehrspurigen Bundesstraße 33 in Richtung Norden und wollte am Kreuz Hegau über die vorgesehene Überleitung nach rechts auf die Bundesautobahn A 98 in Richtung Stockach abbiegen. Infolge der Alkoholisierung und einer nicht angepassten Geschwindigkeit kam der junge Mann im Bereich der Überleitung mit dem Audi nach links von der Straße ab. In der Folge überschlug sich der Wagen auf dem Grünstreifen zwischen Überleitung und A 98, überquerte dann die Fahrbahn der Autobahn und prallte frontal gegen die Mittelschutzplanken. Bei dem Unfall zog sich der Audi-Fahrer leichte Verletzungen zu. An seinem schon älteren Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Nach einer kurzen Behandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte noch an der Unfallstelle erfolgte die Entnahme einer Blutprobe im Klinikum Singen. Nach der Abgabe des Führerscheines muss sich der 28-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

