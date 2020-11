Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Binningen) Fahrer eines dunklen BMWs verursacht Auffahrunfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (21.11.2020)

Hilzingen-Binningen, Landkreis KonstanzHilzingen-Binningen, Landkreis Konstanz (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines dunklen 1er BMWs hat am Samstagnachmittag an der Einmündung der Ringstraße auf die Bundesstraße 314 in Binningen einen heftigen Auffahrunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der BMW-Fahrer bog gegen 16 Uhr von der Ringstraße in Binningen nach links auf die bevorrechtigte B 314 ein, ohne auf einen dort nahenden Renault Zoe eines 58-jährigen Autofahrers zu achten. Mit einer Vollbremsung konnte der Renault-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden BMW verhindern. Einer dem Renault folgenden 33-jährigen Golf-Fahrerin reichte es nicht mehr. Die Frau prallte mit dem Golf heftig in das Heck des vor ihr stark bremsenden Wagens. Bei dem Unfall entstand an den beiden Autos rund 20.000 Euro Schaden. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte im BMW einfach weiter. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem dunklen BMW oder dessen Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell