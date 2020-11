Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt (21.11.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis KonstanzSingen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag im Bereich einer Fußgängerfurt an der Einmündung der Schaffhauser Straße auf die Hauptstraße ereignet hat, ist eine 24-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Gegen 13:20 Uhr übersah ein 83-jähriger Fahrer eines Dacias beim Abbiegen an der genannten Einmündung die junge Frau auf der Fußgängerfurt und es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Auto und der 24-Jährigen. Eintreffende Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

