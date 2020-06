Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei prüft Hinweise auf verdächtige Bullis

Recklinghausen (ots)

Am Montag gab es einen Hinweis zu einen möglichen Sachverhalt in der Nähe der Rombergschule. Ein 7-jähriger Junge hatte seiner Mutter berichtet, er sei von einem Mann festgehalten worden. In der Nähe sei auch ein Mädchen gewesen. Anschließend sei der Mann in einem weißen Bulli geflüchtet.

Durch die Romberg-Schule wurden die Eltern in einem Brief darüber in Kenntnis gesetzt. Hier war von einem Mann mit einem schwarzen Bulli die Rede.

Jetzt kursieren Gerüchte, gestern soll dann versucht worden sein, ein Mädchen an der Marie-Curie-Schule zu entführen. Hierbei soll ein Mann nach dem Versuch in einem schwarzen Bulli geflüchtet sein. Konkrete Hinweise auf diesen Fall liegen der Polizei nicht vor.

Die Polizei Recklinghausen nimmt die Hinweise sehr ernst und hat die beiden Kinder angehört. Trotzdem gibt es zum jetztigen Zeitpunkt keinen weitergehenden Hinweis, dass der vom Jungen geschilderte Sachverhalt sich tatsächlich so zugetragen hat.

Wir bitten Sie, sich nicht an Gerüchten zu beteiligen und sie insbesondere nicht in den sozialen Medien zu verbreiten.

Sollten Sie Hinweise als Zeuge haben, wenden Sie sich unbedingt an die Polizei (auch über den Notruf 110). Für reine Informationen und Nachfragen nutzen Sie bitte nicht den Notruf 110.

