Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Auto mit Traktor zusammengestoßen

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Auto mit Traktor zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall in Eversmeer sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Opel-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf dem Königsweg aus Südarle kommend in Richtung Willemsfeld unterwegs, als er offenbar einen Traktorfahrer übersah, der vom Grenzweg auf den Königsweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Opel in einen Graben geriet und der Traktor auf die Seite kippte. Der 50 Jahre alte Autofahrer aus Großheide und der 54 Jahre alte Traktorfahrer aus Westerholt wurden schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Königsweg war für die Zeit der Bergungsarbeiten bis etwa 21.15 Uhr gesperrt. Die Polizei Esens bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden unter Telefon 04971 926500.

