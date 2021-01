POL-AUR: Aurich - Reifen illegal entsorgt +++ Aurich - Einbruch in Praxis +++ Moordorf - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Reifen illegal entsorgt +++ Aurich - Einbruch in Praxis +++ Moordorf - Unfallflucht

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Reifen illegal entsorgt

In Aurich wurden in der Silvesternacht an der Brockzeteler Straße Autoreifen entsorgt. Ein bislang unbekannter Täter legte etwa 45 Altreifen am Straßenrand an der Ecke Zum Kanal ab und ließ sie dort zurück. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mitternacht und 12 Uhr am Freitag. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Praxis

In eine Praxis in Aurich ist zwischen Sonntag und Montag eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter stiegen nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in das Gebäude im Berliner Ring ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr. In der Nacht wurde auch in ein Wohnhaus im Berliner Ring eingebrochen, aber offenbar nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Marktstraße in Moordorf kam es am Freitag, 29.12.2020, zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr wurde ein dort geparkte grauer Renault Captur an der rechten Seite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

