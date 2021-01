Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto zerkratzt +++ Wittmund - Beifahrerin verletzt

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Auto zerkratzt

In Wittmund wurde in der Von-Röntgen-Straße am Wochenende ein VW Tiguan zerkratzt. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der rechten Fahrzeugseite. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 15.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Beifahrerin verletzt

Eine 21 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Wittmund leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 20-jährige Autofahrerin gegen 22.20 Uhr mit einem VW auf der Isumser Straße in Richtung Knochenburgstraße, als ihr in Höhe der Einmündung "Am Markt" eine 68 Jahre alte Hyundai-Fahrerin offenbar die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß. Die 21-jährige Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. An dem VW entstand Totalschaden.

