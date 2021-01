Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 03.01.2021

Aurich/WittmundAurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sachbeschädigung

Südbrookmerland - Am Samstagnachmittag stellte eine Zeugin fest, dass eine Scheibe der Grundschule Victorbur durch den Wurf mit einem Pflasterstein beschädigt wurde. Die Tat dürfte sich über die Feiertage ereignet haben. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Südbrookmerland - Am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann aus Aurich, der mit seinem Renault die Ringstraße in Südbrookmerland befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt verhindert.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Südbrookmerland - Ein 33-jähriger Mann aus Ramsloh befuhr am Samstagabend, gegen 21:50 Uhr, mit seinem Transporter den Schafhöchter Weg in Südbrookmerland. Eine Streifenwagenbesatzung wollte eine Verkehrskontrolle durchführen. Der alkoholisierte Fahrzeugführer stieg aus und wollte sich der Kontrolle durch Flucht entziehen, konnte jedoch gestellt werden. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei weiterführenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Folgemaßnahmen wurden eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Eine 53-jährige Frau aus Aurich befuhr am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, die Utlandshörner Straße von der Moordorfer Straße kommend. Ihr entgegen kam ein nicht näher zu beschreibender PKW. Aufgrund seiner Fahrweise musste die Frau ausweichen und prallte gegen einen, am Straßenrand geparkten, Transporter. Der VW der Frau und der Transporter wurden leicht beschädigt. Der entgegenkommende PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Herrenlose Altölkanister

Upgant-Schott - Im Neuen Meedeweg werden durch einen Spaziergänger mehrere illegal entsorgte Plastikkanister mit Altöl festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfall - Pkw gegen Fußgänger

Westerholt - Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frau aus Westerholt mit ihrem Pkw den Waldweg in Willmsfeld. Hierbei übersah sie, offenbar aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit und des widrigen Wetters, eine 30-jährige Fußgängerin am Fahrbahnrand. Die junge Frau, ebenfalls aus Westerholt, wurde vom Fahrzeug der 46-Jährigen erfasst, kam durch den Anprall zu Fall und wurde leicht verletzt. Die Fußgängerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht und konnte dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Verkehrsunfallflucht - leichter Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Holtgast - Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 64-jährige Frau aus Utgast mit ihrem Pkw die K44 aus Holtgast kommend in Richtung Utgast. Im Höhe Koldewind kam ihr ein weißer Transporter (evtl. Wohnmobil, vmtl. der Marke "Ford") entgegen. Dieser fuhr über die Fahrbahnmitte hinaus, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugspiegel kam. Hierdurch wurde zumindest der Fahrerspiegel der Utgasterin beschädigt/zerstört. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten und ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fort. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Eversmeer - In der Nacht zu Sonntag, gegen 23:00 Uhr, wurde an der Esenser Straße in Utarp, eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw aus Eversmeer kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die bereits aus anderen Verfahren bekannte Frau, zum wiederholten Male unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Frau darf mit einem Bußgeld in Höhe von 1000 EUR und 3 Monaten Fahrverbot rechnen. Zudem wird das Punktekonto der jungen Frau nochmals "aufgestockt".

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell