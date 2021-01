POL-AUR: Pressemitteilung der Polizei Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 31.12.2020/01.12.2021

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Raub Aurich - Am Freitagmorgen, gegen 03:40 Uhr, traf ein 23-jähriger Mann aus Aurich in der Andreaestraße auf ein Pärchen, welches ebenfalls in Aurich lebt. Die beiden Männer gerieten in Streit. In dessen Folge schlug der 28-jährige Täter auf sein jüngeres Opfer. Auch die Frau mischte sich in das Tatgeschehen ein. Im Zuge der Tat wurde dem Opfer Bargeld entwendet. Die beiden Täter flüchteten, das Opfer wurde leicht verletzt.

Sachbeschädigung Aurich - Unbekannte Täter hebelten in der Kiebitzstraße in Aurich den Schaltkasten einer Straßenlaterne auf und zündeten im Inneren Feuerwerkskörper. Die Tat ereignete sich am Donnerstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Brand Ihlow - Am Freitagmorgen, in der Zeit von 00:20 Uhr bis 03:15 Uhr, gerieten drei Mülltonnen in Brand. Die Tonnen standen auf einem Privatgrundstück in der Straße "Hochfeld" neben der Garage. Durch das Feuer wurde auch die Garage selber und der darin befindliche PKW beschädigt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachbeschädigung an PKW Wiesmoor - Ein 46-järhiger Mann aus Wiesmoor lief am Freitagmorgen, gegen 01:20 Uhr, aus unbekannten Gründen nicht auf dem Gehweg, sondern mitten auf der Bundesstraße 436 in Wiesmoor. Ein PKW - Fahrer erkannte den Fußgänger noch rechtzeitig und stoppte sein Fahrzeug. Der 46-jährige Mann begab sich jedoch zu dem PKW und schlug mit Fäusten darauf ein. Dabei wurden die Motorhaube und der Außenspiegel beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Täter eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Aurich - Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 27-jähriger Mann aus Aurich unterwegs, der mit seinem PKW am Donnerstagabend, gegen 23:20 Uhr, die Leerer Landstraße in Aurich befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis vorlegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt verhindert.

Unerlaubtes Entfernen vom Umfallort Aurich - Der Geschädigte parkte seinen Renault Clio am Donnerstag, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 15:00 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße Dreekamp in Aurich. Nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug musste er feststellen, dass der PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Vermutlich stieß ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Renault. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Altkreis Norden

Brand eines Bauernhofes Leybuchtpolder -Am 31.12.2020 kam es am frühen Nachmittag in Leybuchtpolder zu einem Brand eines Bauernhofes. Der dort allein wohnhafte 95-jährige Bewohner des Bauernhofes konnte durch Nachbarn unverletzt gerettet werden. Das Gebäude stand zwischenzeitlich in Vollbrand. Die Löscharbeiten wurden durch mehrere örtliche Feuerwehren durchgeführt. Nach einer ersten Schätzung befindet sich der entstandene Schaden im 6-stelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Brand eines Mehrparteienhauses Norden - Am 31.12.2020 kam es zu einem Brand eines Mehrparteienhauses in der Bahnhofstraße in Norden. Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten. Zahlreiche Feuerwehrkräfte der Stadt Norden und der umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Das Gebäude ist aufgrund der Brandschäden teilweise nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 150000 Euro. Drei Personen werden durch Rauchgas leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachbeschädigung an einem Postkasten Norden - In der Silvesternacht kommt es in der Knyphausenstraße in Norden zu einer Sachbeschädigung an einem Postkasten. Unbekannte Täter benutzten hierbei vermutlich Pyrotechnik. Der Postkasten ist hierdurch unbrauchbar geworden. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931 - 9210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Von der Fahrbahn abgekommen Friedeburg- Ein 21-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, die Straße Krüshamm in Friedeburg. In einer Linkskurve kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin der PKW in den Graben rutscht. Dem Fahrer gelang es noch, aus dem Auto zu steigen. Der 13-jährigen Beifahrerin gelang dies nicht, sie befand sich noch in dem PKW, als dieser kopfüber im Graben zum Stehen kam. Sie konnte anschließend leicht verletzt durch den Fahrzeugführer geborgen werden.

