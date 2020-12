Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wird mit Haftbefehl gesucht

HagenHagen (ots)

Am Montag, 28.12.2020, musste eine Streifenwagenbesatzung gegen 16:00 Uhr in die Dammstraße nach Haspe ausrücken. Dort erwartete die Beamten ein Randalierer. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vorlag. Der Hagener zeigte sich körperlich sehr aggressiv. Er schrie und ging trotz Deeskalationsversuchen der Polizisten in eine Angriffshaltung über. Den Beamten gelang es, den Gesuchten zu fesseln und in ein Krankenhaus zur Untersuchung zu bringen. Anschließend brachten sie den Mann in das Polizeigewahrsam. (sh)

