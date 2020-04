Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei rabiate Männer, Kellerbrand, Unfälle und Drogen im Kofferraum

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unbekannter schlug vor Einkaufsmarkt zu - Offenbach

(aa) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Mittwochvormittag vor einem Einkaufsmarkt in der Waldstraße (Bereich der 40er-Hausnummern) sucht die Polizei einen etwa 35 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann, dem auffälliger Weise zwei Schneidezähne fehlen. Gegen 11.50 Uhr wurde der Unbekannte von einem Sicherheitsmitarbeiter darauf hingewiesen, dass er das Geschäft nur mit einem Einkaufswagen betreten darf. Der Täter schlug daraufhin mit einem langen Plastikstab auf den Mitarbeiter ein und flüchtete anschließend in Richtung Feldstraße. Der Mitarbeiter erlitt leichte Blessuren. Der Täter hatte kurze schwarze lockige Haare, einen leicht dunklen Teint und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Sportjacke und Bluejeans. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer des 1. Reviers zu erreichen: 069 8098-5100.

2. Kellerbrand: technische Defekt - die Kripo ermittelt trotzdem - Langen

(aa) Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Mittwochabend gehen die Brandursachenermittler der Offenbacher Kripo von einem technischen Defekt aus. Allerdings wird nun gegen einen Hausbewohner wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Der Bewohner soll ein Kabel aus einem oberen Stockwerkfenster über die Außenfassade nach unten in den Keller geleitet haben, um dort über eine Mehrfachsteckdose Akkus von Elektrogeräten zu laden. Durch den technischen Defekt an einem Akku fing der Kellerraum Feuer. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Main-Kinzig-Kreis

1. Unfall mit zwei leicht verletzten Personen - Nidderau

(mm) Zwei leicht verletzte Personen und zwei total beschädigte Autos sind die Bilanz nach einem Unfall, der sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 45 zwischen Nidderau und Bruchköbel ereignete. Ein 45-jähriger Golf-Fahrer war gegen 22.55 Uhr in Richtung Bruchköbel gefahren. In Höhe der Einmündung zur Landesstraße 3347 wollte der Maintaler nach links abbiegen. Allerdings soll der Mann dabei nicht auf einen 1er-BMW geachtet haben, dessen 31-jährige Fahrerin in Richtung Nidderau fuhr. Beim Abbiegen auf die L 3347 ist der Volkswagen schließlich mit dem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen. Zum Unfallzeitpunkt war die dort installierte Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Die BMW-Fahrerin aus Friedberg musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 12.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße (06181 9010-0).

2. Ein Kilo Marihuana im Kofferraum aufgefunden - Maintal

(mm) Beamte der Polizeistation Maintal fanden bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend ein Kilogramm Marihuana in einem Opel Corsa. Der Wagen mit Frankfurter Kennzeichen wurde um 18.45 Uhr in Bischofsheim in der Bruno-Dreßler-Straße kontrolliert. Der Fahrer, ein 22-Jähriger aus Offenbach, hatte neben dem Rauschgift auch noch drei Mobiltelefone bei sich. Zwei der Handys sowie die Drogen wurden sichergestellt. Das Rauschgiftkommissariat in Hanau hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

3. Taxi-Fahrer geschlagen - Maintal

(mm) Ein Taxi-Fahrer ist am Donnerstagmorgen von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Der zirka 30 Jahre alte Täter war etwa 1,70 Meter groß. Er hatte einen schwarzen Vollbart und trug eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine Bluejeans mit eingearbeiteten Löchern ("used look"). Die Tat fand gegen 7.30 Uhr am Taxenstand am Bahnhof in Dörnigheim statt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter bereits zuvor mit einem Passanten in Höhe des dortigen Kiosk Streit gesucht. Um einer weiteren Eskalation vorzubeugen, entfernte sich der Fußgänger in Richtung des Taxistands. Der "Provokateur" folgte ihm und wandte sich schließlich an den Taxifahrer. Diesen schlug er dann unvermittelt ins Gesicht, so dass der 53-Jährige zu Fall kam. Im weiteren Verlauf trat der Schläger noch auf den am Boden liegenden Mann ein. Der Taxi-Fahrer trug Verletzungen am Mund sowie am Handgelenk und am Knie davon. Ebenso wurde die Kleidung beschädigt. Hinweise auf den Täter nimmt die Maintaler Polizei unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

4. Hoftor beschädigt und abgehauen - Steinau an der Straße

(mm) Ein Schaden von etwa 500 Euro hinterließ ein Autofahrer, der am Mittwoch, zwischen 15.15 und 20 Uhr, in der Seidenröther Straße 34 ein Hoftor beschädigte. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Die Polizei in Schlüchtern bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, sich auf der Rufnummer (06661 9610-0) zu melden.

