Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge gestohlen ++ Heidenau - Wärmepumpe gestohlen ++ Rosengarten/Eckel - Tageswohnungseinbruch ++ Winsen - Führerschein sichergestellt

Seevetal/RamelslohSeevetal/Ramelsloh (ots)

Werkzeuge gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag (29.10.2020), in der Zeit zwischen 19 und 6:45 Uhr, haben Diebe einen Betrieb an der Ramelsloher Allee heimgesucht. Die Täter brachen drei Kleintransporter sowie einen Baucontainer auf. Daraus entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie fest eingebaute Navigationssysteme. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Heidenau - Wärmepumpe gestohlen

Eine vor einem Einfamilienhausneubau an der Straße Kreuzloh installierte Wärmepumpe ist von Unbekannten in der Zeit zwischen Montag (26.10.2020), 18:00 Uhr und Dienstag, 8:00 Uhr gestohlen worden. Das Gerät war bereits auf einem Betonsockel angebracht worden. Die Täter schraubten die Wärmepumpe im Wert von rund 5000 EUR ab und verschwanden damit unbemerkt. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Rosengarten/Eckel - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag (29.10.2020), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:40 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Seitenfenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Diese wurden durchsucht. Ob die Täter auch Beute machen, ist noch unbekannt.

Winsen - Führerschein sichergestellt

Am Donnerstag kam es auf dem Altstadtring zu einem Auffahrunfall. Eine 43-jährige Frau, die mit ihrem Audi in Richtung Schanzenring unterwegs war, erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende Golf eines 49-Jährigen angehalten hatte. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei der 43-Jährigen deutliche Ausfallerscheinungen, die auf eine Alkoholbeeinflussung hindeuteten. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

