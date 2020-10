Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Quad vom Feldrand gestohlen ++ Buchholz - Werkzeuge und Maschinen gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Winsen (ots)

Quad vom Feldrand gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (24.10.2020), 21:30 Uhr und Montag, 9:00 Uhr haben Unbekannte ein Quad der Marke Kymco von einem Feldrand an der Drager Straße gestohlen. Der Halter hatte sein Fahrzeug mit dem Kennzeichen WL-BA 9968 am Samstagabend dort abgestellt, weil der Motor nicht mehr lief. In der fraglichen Zeit haben Unbekannte das Fahrzeug von dort entwendet. Der Wert wird auf rund 7000 EUR geschätzt. Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wie das Quad entfernt wurde, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz/Sprötze - Werkzeuge und Maschinen gestohlen

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in der Schmiedegasse zwei VW Crafter aufgebrochen, indem sie die Schlösser der Heckklappen aufbohrten. Aus den beiden Firmenfahrzeugen entwendeten die Täter diverse Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Heute (27.10.2020), gegen kurz nach Mitternacht, waren Beamte der Polizei Seevetal auf der Hauptstraße unterwegs. Sie wollten einen Audi, der in Richtung Hamburg fuhr, kontrollieren. Als die Beamten dem Fahrer Haltezeichen gaben, beschleunigte dieser stark und bog in eine Seitenstraße ab. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte der Wagen gestoppt werden.

Wie sich herausstellte, ist der 39-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem zeigte einen Drogentest eine Kokainbeeinflussung an. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Die 33-jährige Beifahrerin, die zugleich Halterin des Fahrzeugs ist, erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren. Sie ließ zu, dass der Mann den Wagen ohne Fahrerlaubnis führte.

