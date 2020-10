Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vermisste 95-Jährige tot aufgefunden

Jesteburg (ots)

Die Suche nach einer 95-jährigen Frau, die seit Sonntag (25.10.2020) aus ihrer Pflegeeinrichtung abgängig war (Pressemeldung vom 26.10.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4744153), fand heute ein trauriges Ende.

Die Seniorin wurde gegen 07.30 Uhr durch eine Zeugin auf einem Grundstück, ganz in der Nähe der Pflegeeinrichtung, entdeckt. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Seniorin am Sonntagabend in Richtung ihrer Wohnanschrift ein Waldstück durchqueren wollte. Ihr Rollator blieb dabei im Dickicht stecken. Vermutlich verlor die Frau die Orientierung und wurde ohne ihre Gehhilfe zunehmend schwächer, sodass sie schließlich auf dem bewaldeten Grundstück in einer schwer einsehbaren Senke liegenblieb.

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell