POL-WL: Pkw gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung ++ Neu Wulmstorf - "Dänischer" Mähroboter sichergestellt ++ Buchholz - Katalysator gestohlen

Pkw gestohlen

In der Nacht zu heute (28.10.2020), in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr, haben Unbekannte einen im Grasweg abgestellten BMW M2 gestohlen. Der blaue Pkw mit dem Kennzeichen HH-LS 3794 hat einen Wert von rund 40.000 EUR. Wie die Täter den Wagen, der auf dem Privatgrundstück abgestellt war, ohne Schlüssel öffnen und starten konnten, ist unklar. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung

Ein 39-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zuvor in einem Streit seine Ehefrau verletzt hatte. Die Frau rief die Polizei, nachdem sie sich mit den Kindern in einem Zimmer eingeschlossen hatte. Der 39-Jährige, der beim Eintreffen der Beamten stark alkoholisiert war, wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem erhielt er eine Wegweisung, die ihm das Betreten der Wohnung in den nächsten zehn Tagen untersagt.

Neu Wulmstorf - "Dänischer" Mähroboter sichergestellt

Am Dienstag (27.10.2020) meldete sich ein Mitarbeiter einer dänischen Ferienhausverwaltung bei der Polizei in Neu Wulmstorf. Er gab an, dass Anfang Oktober bei einem von ihm verwalteten Ferienhaus ein hochwertiger Mähroboter abhandengekommen sei. Die Ortung des Gerätes hätte eine Adresse in Neu Wulmstorf angezeigt, die bezeichnenderweise mit der Wohnanschrift der letzten Mieter des Ferienhauses übereinstimmt.

Beamte suchten die Anschrift auf und konfrontierten das Ehepaar mit dem Vorwurf. Tatsächlich befand sich der Mähroboter an der Anschrift. Die Eheleute bestritten allerdings einen Diebstahl und gaben an, das Gerät in Dänemark gebraucht gekauft zu haben. Der Mähroboter wurde sichergestellt.

Buchholz - Katalysator gestohlen

Auf dem Parkplatz an der Heinrichstraße, in Höhe der blauen Brücke, haben Diebe am vergangenen Freitag (23.10.2020) den Katalysator eines mehr als 20 Jahre alten VW Golf gestohlen. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 8:40 Uhr und 17:10 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Die Spuren deuten darauf hin, dass die Täter den Wagen zunächst mit einem Wagenheber aufbockten, und anschließend mit einem Winkelschneider den Katalysator aus der Abgasanlage heraustrennten.

Zeugen, die die Arbeiten an dem Wagen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

