Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unfallflucht auf dem Messeschnellweg - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein Verkehrsunfall auf dem Messeschnellweg beschäftigt die Polizei Hannover. In den Abendstunden am Samstag, 14.11.2020 kam es zur seitlichen Kollision zwischen zwei Pkw. Ein Beteiligter setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Angaben zu machen. Daher ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

Gegen 20:50 Uhr befuhren beide Beteiligten den Messeschnellweg in Richtung Norden. Zwischen der Anschlussstelle Mittelfeld und dem Seelhorster Kreuz kam es zum Unfall. Das Fahrzeug auf dem Überholfahrstreifen geriet vermutlich nach rechts auf den Hauptfahrtstreifen und prallte seitlich mit einem dort fahrenden Mercedes-Benz einer 32-Jährigen zusammen. Diese geriet ins Schleudern und prallte im Anschluss an die Schutzplanken. Zunächst stoppte die verursachende Person ihr Fahrzeug mit Warnblinklicht auf dem Standstreifen, setze aber nach circa zwei Minuten die Fahrt fort, ohne Angaben zum Unfall zu machen. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw (eventuell Mercedes) mit dem Kennzeichen H-RC. Zu den nachfolgenden Zahlen ist nichts bekannt. Es hat vermutlich Unfallschäden an der Beifahrerseite.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall beziehungsweise zum Flüchtigen machen können. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0511 109-8930 zu melden. /mr, nash

