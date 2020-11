Polizeidirektion Hannover

POL-H: Adolf Jeinsen ist neuer Leiter des Polizeikommissariats Ronnenberg

Hannover

Am Montag, 16.11.2020, wurde Kriminaloberrat Adolf Jeinsen offiziell als kommissarischer Leiter des Polizeikommissariats (PK) Ronnenberg eingeführt. Zuletzt versah der 56-Jährige seinen Dienst in der Zentralen Kriminalinspektion in Hildesheim. Er tritt die Nachfolge für den Polizeioberrat Christoph Badenhop an, der im Sommer die Leitung des PK Langenhagen übernommen hatte.

Jörg Müller, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Hannover, und Oliver Müller, Erster Polizeihauptkommissar und bisheriger kommissarischer Leiter des PK Ronnenberg, hießen Adolf Jeinsen am Montagvormittag willkommen. Die Amtseinführung fand aufgrund der aktuellen Entwicklung um die Ausbreitung des COVID-19-Virus nur im kleinen Kreis statt. Der neue Leiter kann sich mit Gewissheit auf die Unterstützung seines neuen Teams freuen. "Sie können sich auf einen willigen und für Veränderungen offenen Kollegenkreis verlassen und auf meine und Oliver Müllers Unterstützung zählen", betonte Jörg Müller in seiner Ansprache.

Insbesondere von jahrelangen praktischen Erfahrungen des neuen Leiters kann das PK Ronnenberg profitieren. Adolf Jeinsen ist bereits seit 40 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Polizei tätig. Nach seiner Ausbildung an der Landespolizeischule in Hannoversch Münden sammelte der in Hannover geborene Bredenbecker seine ersten Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst des damaligen 1. Polizeirevieres (heute Polizeiinspektion Hannover).

Nach dem Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege folgten verschiedene Stationen im Zentralen Kriminaldienst in Hannover, unter anderem beim Kriminaldauerdienst Hannover. Nach der Ausbildung zum Höheren Polizeivollzugsdienst lehrte er an der Fachhochschule Hildesheim im Bereich Rechtswissenschaften und leitete danach den Zentralen Kriminaldienst in der Polizeiinspektion Schaumburg. Seine bislang letzte Position in der Zentralen Kriminalinspektion in Hildesheim hatte Jeinsen 17 Jahre inne.

Doch auch persönlich bringt der neue Leiter einige Eigenschaften mit, die in seiner neuen Funktion hilfreich sein werden, wie etwa seine Beharrlichkeit und seine Ausdauer. Diese Eigenschaften hat der passionierte Sportler bereits mehrere Male beim New-York- oder Ultra-Marathon bewiesen. In seiner Freizeit spielt der Vater von drei erwachsenen Kindern in der Ü50-Fußballmannschaft von Hannover 96.

Adolf Jeinsen freut sich auf seine neue Aufgabe. Für ihn ist es ein Heimspiel: Jeinsen ist im Einsatzbereich des PK Ronnenberg aufgewachsen und lebt immer noch in Wennigsen. Für seine neue Aufgabe wünschten Jörg Müller und Oliver Müller dem neuen Leiter "einen guten Start und glückliches Händchen". /nash

