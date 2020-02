Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Freitag (07.02.2020) gegen 13.30 Uhr beobachte ein 60-jähriger Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt an der Königstraße eine männliche Person beim Diebstahl einer Getränkedose. Als er den Dieb daraufhin ansprach, versuchte dieser ihn mehrfach zu schlagen und schubste ihn zur Seite. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Diebesgut. Beschreibung: männliche Person, 175 cm groß, 20 - 24 Jahre alt, sportliche Figur, schwarze, kurze, seitlich rasierten Haare, Oberlippenbart, arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Nike-Jacke, Nike-T-Shirt, hellblauer Jeans und Turnschuhen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

