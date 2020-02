Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldausgabeautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (08.02.2020) gegen 04.25 Uhr in Stuttgart-Weilimdorf in einer Bankfiliale am Löwenmarkt einen Geldausgabeautomaten gesprengt und Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet. Laut Zeugenangaben flüchteten die Täter nach der Tat mit einem vor der Bank abgestellten schwarzen Kleinwagen. Die Fahndung nach den Tätern, bei der über zwanzig Streifenfahrzeuge und ein Hubschrauber eingesetzt waren, verlief negativ. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

