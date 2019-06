Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugin erkennt Diebin wieder und versucht sie zu stellen

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Mittwochmittag (12.06., 11.20 Uhr) wurde eine 72-jährige Verlerin auf einem Parkplatz an der Oesterwieher Straße durch eine bislang unbekannte Frau angesprochen. Die Dame täuschte eine Notlage vor und verlangte, ins Krankenhaus gefahren zu werden. Ungefragt setzte sich die spätere Diebin in das Auto der 72-Jährigen. Dabei griff sie in die Handtasche der Seniorin und entwendete daraus deren EC-Karte. Als sie sich ertappt fühlte, rannte die unbekannte Dame davon.

Als die 72-Jährige später ihre Karte sperren lassen wollte, erkannte sie die Täterin an einem EC-Karten Automaten wieder. Sie versuchte gemeinsam mit einer Zeugin die Unbekannte festzuhalten. Sie konnte sich losreißen. Dabei verletzten sich die 72-Jährige und die Zeugin leicht.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: Sie war ca. 165 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank und sprach akzentfreies Deutsch. Zudem hatte sie dunkle schwarze Haare mit braunen Strähnen. Zum Zeitpunkt des EC-Karten Diebstahls trug die Dame ein rotes Oberteil, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe. Als sie beabsichtigte mit der EC-Karte Geld abzuheben, war sie voll verschleiert. Hier konnte man ihren Haaransatz und die weißen Turnschuhe wieder erkennen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Mittwoch im Bereich Verl verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat die beschriebene Person gesehen und kann Angaben zu ihr machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell