POL-AUR: Ihlow - Pedelec gestohlen +++ Aurich - Ölspur hinterlassen

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow/Ostersander - Pedelec gestohlen

In Ihlow wurde am Sonntag ein Pedelec gestohlen. Ein bislang Unbekannter entwendete das schwarze Damen-Elektrofahrrad der Marke Adore vor einem Wohnhaus in der Straße Nordholzkämpe im Ortsteil Ostersander. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ölspur hinterlassen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag in Aurich auf der Straße Ol Streek eine etwa 2 Kilometer lange Ölspur hinterlassen und eine Öllache verursacht. Der Verursacher soll zwischenzeitlich versucht haben, mit Kleidungsstücken das Ölleck am Pkw zu stopfen, was ihm offenbar nicht gelang. Ohne den Schaden zu melden, fuhr er davon. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

