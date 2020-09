Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versammlungslage in Hannover: Aufzug abgesagt

Hannover (ots)

Der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover sind für Samstag, 12.09.2020, mehrere Versammlungen in der Landeshauptstadt angezeigt worden. (Wir haben berichtet.) Die Organisatoren von "Omas gegen rechts - Hannover" haben ihren Aufzug abgesagt.

Ursprünglich hatte die Gruppe geplant, ab 12:00 Uhr vom Hanns-Lilje-Platz bis zum Platz An der Lutherkirche zu marschieren. Dieser Aufzug wurde von den Initiatoren abgesagt.

Andere versammlungsrechtliche Aktionen, unter anderem zum Thema Corona, finden nach derzeitigem Stand in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Einen Überblick gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4703302. Der Absatz zu "Omas gegen rechts" ist dabei zu streichen. Zudem verweisen wir auf die veränderten Teilnehmerzahlen, einzusehen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4703862.

Der mitgeteilte Sachstand stammt von heute, Freitag, 11:20 Uhr. Änderungen sind vorbehalten. /ahm, die, mr

Hinweis für Bürgerinnen und Bürger

Die Polizeidirektion Hannover hat während der versammlungsrechtlichen Aktionen am Samstag für Bürgerinnen und Bürger ein Servicetelefon geschaltet. Dieses ist ab 10:30 Uhr erreichbar unter der der Rufnummer 0511 109-6080. Bürgerinnen und Bürger erhalten unter anderem Auskünfte zu Sperrungen etc.

Hinweis für Journalisten

Die Pressestelle der Polizei Hannover ist während der versammlungsrechtlichen Aktionen am Samstag ab 10:00 Uhr erreichbar unter der zentralen Rufnummer 0511 109-1040 und per E-Mail an pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de. Über die Rufnummer kann Kontakt zu den mobilen Pressesprechern (etwa für O-Töne) im Einsatzraum hergestellt werden.

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

