Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versammlungslage in Hannover: Teilnehmerzahlen aktualisiert

Hannover (ots)

Der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover sind für Samstag, 12.09.2020, mehrere Versammlungen in der Landeshauptstadt angezeigt worden. (Wir haben berichtet.) Die Polizeidirektion gibt einen aktuellen Überblick zu den Teilnehmerzahlen.

Unter anderem finden in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr einige versammlungsrechtliche Aktionen zum Thema Corona statt. Einen Überblick über alle Aufzüge und stationären Versammlungen gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4703302.

Veränderungen hat es in der Zwischenzeit in den von den Organisatoren erwarteten Teilnehmerzahlen gegeben. Die Linksjugend Hannover geht davon aus, dass sich zu der von ihr geplanten Versammlung "Demonstration gegen die Verbreitung von Verschwörungsmythen" auf dem südlichen Waterlooplatz ab 13:00 Uhr bis zu 300 Teilnehmer einfinden (+100).

Die erwartete Teilnehmerzahl am "Walk to freedom" zum Thema "Die Pandemie ist vorbei - für die sofortige Wiederherstellung unserer Grundrechte" ist mit 1000 unverändert. Beginn ist um 13:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung ebenfalls auf dem Waterlooplatz. Der Aufzug endet gegen 15:30 Uhr auf dem Georgplatz, wo die Initiative "Selbstbestimmtes Leben" eine stationäre Versammlung plant. Auch sie rechnet mit 1000 Teilnehmern. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich unter den dort erwarteten Teilnehmern eine Vielzahl aus dem "Walk of freedom" befinden.

Der mitgeteilte Sachstand stammt von heute, Freitag, 09:40 Uhr. Änderungen sind vorbehalten. /ahm, die, ram, mr

Hinweis für Bürgerinnen und Bürger

Die Polizeidirektion Hannover hat während der versammlungsrechtlichen Aktionen am Samstag für Bürgerinnen und Bürger ein Servicetelefon geschaltet. Dieses ist ab 10:30 Uhr erreichbar unter der der Rufnummer 0511 109-6080. Bürgerinnen und Bürger erhalten unter anderem Auskünfte zu Sperrungen etc.

Hinweis für Journalisten

Die Pressestelle der Polizei Hannover ist während der versammlungsrechtlichen Aktionen am Samstag ab 10:00 Uhr erreichbar unter der zentralen Rufnummer 0511 109-1040 und per E-Mail an pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de. Über die Rufnummer kann Kontakt zu den mobilen Pressesprechern (etwa für O-Töne) im Einsatzraum hergestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell