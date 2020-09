Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versammlungen in Hannover: Polizei bietet Servicetelefon für Bürger und Bürgerinnen an

Hannover (ots)

Der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover sind für Samstag, 12.09.2020, mehrere Versammlungen in der Landeshauptstadt angezeigt worden. In der Folge wird es nach Einschätzungen der Polizei in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu Beeinträchtigungen im Individualverkehr, vor allem im innerstädtischen Bereich, kommen. Für Bürgerinnen und Bürger ist am Samstag ab 10:30 Uhr ein Servicetelefon unter der Rufnummer 0511 109-6080 geschaltet. /ahm, ram

