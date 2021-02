Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in leerstehende Wohnhäuser

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 17. Februar (Mittwoch), 15 Uhr und dem 18.Februar (Donnerstag), 11 Uhr, in ein leerstehendes Wohnhaus auf der Plektrudisstraße ein. Aus dem Keller stahlen sie Kupferrohre. Auch auf der Borschemicher Straße brachen Unbekannte in ein unbewohntes Haus ein. Dort entwendeten sie Heizungsrohre aus einem Heiztechnikraum. Der Tatzeitraum lag in diesem Fall zwischen dem 17. Februar (Mittwoch), 23 Uhr und dem 18. Februar (Donnerstag), 23 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell