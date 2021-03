Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schnelle Hilfe nach dem Diebstahl einer Geldbörse +++

Oldenburg (ots)

Nachdem einer Oldenburgerin in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen wurde, bekam diese schelle und freundliche Hilfe an der Kasse.

Am heutigen Tag, gegen 11.10 Uhr, befand sich eine 96-Jährige Frau mit ihrem Rollator beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Oldenburger Innenstadt.

Nachdem die Oldenburgerin ihren Einkauf erledigt hatte und sich an der Kasse befand stellte diese fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Diese wurde ihr während des Einkaufens aus einer Tasche am Rollator geklaut, ohne dass die Oldenburgerin dieses bemerkte.

Die 96-Jährige konnte somit ihren Einkauf nicht mehr bezahlen, was eine ebenfalls an der Kasse anstehende Frau bemerkte. Diese half der älteren Dame sofort aus der Notsituation und übernahm die Bezahlung des kompletten Einkaufes. Die Geschädigte bot der Helferin noch die nachträgliche Rückzahlung des Geldes an, was diese aber mit den Worten "... das sehe ich als selbstverständlich an" ablehnte.

Die Geschädigte konnte somit ihren Einkauf mit nach Hause nehmen und war noch bei der anschließenden Anzeigenerstattung bei der Polizei sichtlich gerührt über diese tolle Hilfsbereitschaft.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden. (279864)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell